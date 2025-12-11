Haberler

CHP'li Şenol Aslanoğlu'ndan Ev Hapsinin Kaldırılması Sonrası İlk Mesaj: Özgürlüğü Çok Özlemişim, Şimdi Yola Tekrar Koyulma Zamanı

CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından Kemeraltı'nda özgürce yürüdüğünü ve İzmir'i yeniden hissetmenin harika olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

(İZMİR) - Ev hapsi kararı kaldırılan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kente yeniden özgürce adım attığı ilk gününü anlatarak bir paylaşım yaptı.

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hey özgürlük… 5,5 aydır bugünü bekledim. Bugün tahliye sonrası ilk günümdü. Kemeraltı'nda özgürce yürüyeceğim günü aylarca hayal etmiştim. Kemeraltı; çocukluğumda babamın elini tutarak gezdiğim, gençliğimde İzmir Atatürk Liselilerle lise çıkışı turladığım, sonrasında ise eşimin ve çocuklarımın elini tutarak sokaklarını arşınladığım yer… 'Çıktığım ilk gün bizim lokantada yemek yiyeceğim.' demiştim. Bu güzel şehri bir kez daha hissetmek, sokaklarında yeniden özgürce yürümek harika. Özlemişim! Ben, sevgilim ve yoldaşlar… Yürüyeceğiz bulvarda. Yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın çoşkusuyla... Yürüyeceğiz çoğala çoğala… ve mutlaka biz kazanacağız! Şimdi yola tekrar koyulma zamanı! Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
