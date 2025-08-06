İzmir'de Tarihi Kemeraltı'nda Kenevir Yetiştiren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve fişekler de ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirildiği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Önceki gün harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen operasyonda, çatı katında dikili halde çok sayıda kenevir ile bir plastik depoda muhafaza edilen kenevir ile 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Operasyonda E.A., Ş.A. ve Ş.G. gözaltına alındı. 3 şüpheli, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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