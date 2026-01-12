AK Parti'li Başdaş ve esnaftan Çankaya'daki otoparkın kapatılmasına tepki

Ak Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve bir grup Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

Otoparkın önünde toplanan grup slogan attı, "Otopark gitti, esnaf bitti", "Otoparkımızı kimseye yem etmeyiz" yazılı döviz taşıdı.

Ak Parti'li Başdaş, yaptığı açıklamada yıkım kararının bölgedeki esnafı mağdur ettiğini savundu.

Depreme dayanıksız olduğu öne sürülen otoparka 2020-2025 yılları arasında her gün yaklaşık 4 bin aracın alındığını kaydeden Başdaş, bu durumun belediyenin yapının sağlam olduğunu bildiğinin göstergesi olduğunu savundu.

Başdaş, yapının Kemeraltı'nın otopark ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığını ifade ederek, bölge esnafının işlerinin son 10 günde yüzde 50 oranında düştüğünü savundu.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli de açıklamalarında otoparkın kapatılması sonrası işlerinin azaldığını, yeni otopark yapılmadan burasının kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.