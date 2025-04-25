AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
İzmir programı kapsamında Kemeraltı Çarşısı'na giden İnan, dükkanlarda işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti.
İnan, esnafın sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika