İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işletmeler de su altında kaldı.

İzmir'de yaz aylarını kurak geçiren kent sakinleri, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurla güne başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 'turuncu' kodlu uyarının ardından kent genelinde yağışlar etkisini artırırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Özellikle sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen sağanak, kentin birçok noktasında olumsuzluklara neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı işletmeleri su basarken, il genelinde hayatı olumsuz etkileyen su taşkınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

"Bizler esnafız, balıkçı değiliz"

Yaklaşık 15 seneden beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirten Alim Geldi, "Burası bu şekilde. Adeta kanayan bir yara. İzmir'de yıllardır 'Ceketimi asarım, kazanırım' zihniyetinin sonucu bu. Bizler esnafız, balıkçı değiliz. Ayağımızda çizme, üzerimizde önlükle burada temizlik yapıyoruz. Logar kapaklarını açıyoruz. Geçen sefer bir kişi logara düştü. Burası İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı. Sayısız turist burayı ziyaret ediyor ve binlerce insan buradan ekmek yiyor. Ancak mevcut yönetimin uygulamaları nedeniyle burada artık ekmek yiyemiyoruz. İnsanlar mağdur ediliyor, biz tüm esnaf olarak mağduruz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Her yağmurda burası aynı hale geliyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı İzmir'in kalbi, dünyanın en büyük açık çarşısı ama artık kıymeti bilinmiyor. Burası adeta terk edildi. Biz esnaflar burada kaderimize terk edildik" dedi. - İZMİR