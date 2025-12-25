Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yılbaşı yoğunluğu

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yeni yıl öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar süsleme malzemeleri, kuruyemiş, hediyelik eşya ve giyim ürünleri almak için çarşıya gelirken, esnaf artan talebi karşılamak için mesai yapıyor.

2026'ya sayılı günler kala, İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yoğunluk artmaya başladı. Yeni yıl hazırlıkları için çarşıya gelen vatandaşlar, ana caddelerde ve giriş noktalarında kalabalık oluşturdu. Çarşıdaki dükkanlarda yılbaşı ağaçları, süslemeler ve ışıklandırmalar ön plana çıkarken; vatandaşların dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar ve tekstil ürünlerine ilgi gösterdiği görüldü. Alışveriş hareketliliği gıda sektörüne de yansıdı. Özellikle tarihi Havra Sokağı ve çevresindeki kuruyemişçi, kahveci ve şekerlemecilerde yoğunluk gözlendi. Yılbaşı gecesi için hazırlık yapan vatandaşlar, geleneksel ikramlıklar için bölgedeki dükkanları tercih etti. Çarşı esnafı, Kemeraltı'ndaki bu hareketliliğin 31 Aralık tarihine kadar artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı tercih etti

Yılbaşı hazırlıkları için Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geldiklerini ifade eden Seda Ulu, "Yeni yıl öncesinde hanın güzel ve tarihi atmosferini yaşamak, kahve içmek ve alışveriş yapmak için buraya geldik. Yeni yılı nerede geçireceğimize gelince; evde mi yoksa tatilde mi olacağı konusunda, çalışarak geçireceğiz diyebilirim. Yılbaşı için birbirimize hediyeler aldık; daha çok evdeki eksiklerimizi tamamladık, neye ihtiyacımız varsa onları temin ettik. 2026'nın ülkemiz için barış, huzur ve güzelliklerle, güzel bir enerjiyle gelmesini istiyoruz çünkü hem ülkece hem de dünyaca çok fazla olumsuzluk yaşıyoruz; bu yüzden umutla, daha güzel bir yıl diliyorum" dedi.

Esnaf hareketlilikten memnun

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir çantacıda satış danışmanlığı yapan Cüneyd Akdoğan, "Yılın son günlerine doğru Kemeraltı'nda kalabalık oldukça arttı ve buna paralel olarak bizde de nakdi bir yükseliş var, bundan memnunuz; Kemeraltı'nın durumu gerçekten çok güzel, ortam cıvıl cıvıl, herkes canlılık içinde. Karşıda yılbaşı için bir stand var ve oradan bayağı yılbaşı malzemesi alıyorlar; yan tarafta ise takı ve aksesuarlar hediyeleşme amacıyla yoğun ilgi görüyor, yahut bizden çanta alıyorlar. Yeni yılda, 2026'da büyüklerime sağlık, küçüklerime sevgi ve selamlarımı iletir, tekrar büyüklerime esenlik dilerim. Yeni yılın herkese mutluluk, huzur, sevgi, saygı ve barış içinde bir yıl olması dileğiyle şimdiden yeni yılınızı kutlarım. - İZMİR