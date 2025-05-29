Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı Hareketliliği

Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı Hareketliliği
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İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşıyla dolup taşıyor. Vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini yapmak için çarşıda yoğunluk oluşturuyor. Türk kahvesi ve kuru yemişlere olan talep artıyor.

Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

İZMİR - İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bayram öncesi alış veriş hareketliliği yaşanıyor. UNESCO tarafından 'Dünya Geçici Miras Listesine' dahil edilen tarihi Kemeraltı Çarşısı, sabah saatlerinden akşama kadar bayram alışverişi yapan vatandaşların uğrak yeri oluyor. Bakırcılardan bıçakçılara, kıyafetten ayakkabıya, hediyeliklerden bayramlık ikramlara kadar her çeşit esnafın bulunduğu çarşı, hemen her talebe cevap veriyor.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Türk kahvesine de ilgi yoğun. Bayramın yaklaşmasıyla beraber kahve satışlarının arttığını belirten iş yeri müdürü Esat Kürtül, Türk kahvesinin yanında kuru yemişlerin talep gördüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİLAN GENÇ - Genel
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