MHP'den Kemeraltı esnafına destek ziyareti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnafla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin beraberindeki partililerle, yıkım kararı alınan Çankaya Katlı Otoparkı kapatılmasının ardından sorunlar yaşayan Kemeraltı esnafını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, otoparkın alternatif bir çözüm oluşturulmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasının Kemeraltı'ndaki ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin esnafın ciddi mağduriyet yaşadığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu problem sadece esnafı ilgilendiren bir problem değil. İnsanlar araçlarını park edemiyor. Oraya alışverişe gelen insanlar saatlik otopark ücreti ödemek zorunda kalıyor. Otopark ücretleri zaten çok pahalı. Dükkan kirası öder gibi park ücreti ödeyen esnafımız var. Kemeraltı esnafı büyük sıkıntı içinde. Otopark olmadan vatandaşın Kemeraltı'na gelmesi çok güç. Bu yüzden acil olarak çok katlı otoparkın güçlendirilerek tekrar hizmete alınması elzemdir."

Kaynak: AA