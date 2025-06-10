İzmir'de Asırlık Çınar Ağacı Devrildi

İzmir'de Asırlık Çınar Ağacı Devrildi
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İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı girişinde bulunan asırlık çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerlerinde çalışan esnaf olayın ardından büyük bir panik yaşadı.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar ağacının devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan ağaç, bilinmeyen nedenle devrildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay anını gören esnaf Ali Demirdelen (55), çarşı girişini çok fazla insanın kullandığını, olayda kimsenin yaralanmamasının şans olduğunu söyledi.

Ağacın büyük sesle yıkıldığını ifade eden Demirdelen, "Buradaki bütün esnaf ağacın yanına koştuk, yardım etmek için seslendik. Allah'tan kimse yoktu." dedi.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Emrah Mansur da (35) çınar ağacının bölgenin simge ağaçlarından biri olduğunu belirtti.

İnsanların gelip geçerken gölgesinden faydalandığını anlatan Mansur, "Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Baktık kimse altında kalmış mı diye. Allah'tan kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine ve gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Esnaf Tahir Karatay ise (47) ağacın meydandaki saat kulesi gibi bölgenin simgelerinden olduğunu, devrilmesine üzüldüğünü dile getirdi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ağacın devrilmesi sonrası vatandaşların yakınından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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