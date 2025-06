Düğün Sezonu Başladı Ancak Altın Fiyatlarındaki Artış Kuyumcuları ve Vatandaşları Zorluyor

HABER: BERFİN BAYSAN - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu başlarken; altın fiyatlarındaki sert yükseliş hem evlenecek çiftleri hem de kuyumcuları zor durumda bıraktı. Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan esnaf, işlerin durgunluğundan yakınırken; vatandaşlar da altını değil yatırım yakınlarının düğünlerinde bile zor aldıklarını dile getirdi.

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşın cebini daha da zorlamaya başladı. Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 286 liraya, çeyrek altın ise 7 bin 90 liraya kadar çıktı. Cumhuriyet altın ise 28 bin 260 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş, özellikle yaz aylarında artan düğün organizasyonlarıyla birlikte vatandaşın bütçesini sarsıyor. Geleneksel olarak düğünlerde takı olarak tercih edilen altın, artık birçok kişi için ulaşılması güç bir yatırım aracı haline geldi. En işlek caddelerden biri olmasına rağmen Kemeraltı Çarşısı'nın boş hali ise dikkat çekti.

Kuyumcular, altındaki yükseliş nedeniyle hem satışların azaldığını hem de vatandaşların daha uygun fiyatlı, küçük gramajlı ürünlere yöneldiğini ifade ediyor. Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan esnaf Veli Paralı, "Şu an altın fiyatları yükselişe geçti savaşla beraber. Şu an bir durgunluk var. Savaşın etkisiyle belki yukarı çıkabilir. Şu an 4 bin 400 civarlarında TL bazında fiyatlamamız var. Bu altın yükselmeden önce biraz alışveriş yaptı insanlar. Ama genel bir durgunluk var tabii ki. Biraz alım gücünde bir düşüş var illaki. E tabii bu altın fiyatlarının yükselmesi insanların alım güçlerini düşürdü. Daha hafif ürünler almaya çalışıyorlar. İşte çeyrek alacaksa gram almaya çalışıyorlar. Geçen sene işler daha hareketliydi. Bu sene biraz daha durağan. Bu da işte savaşın etkisi, politik etkiler, turizmin biraz zayıf geçmesi biraz etkisini gösterdi bu sene. Yani ekonomi biraz güçlenirse bence daha yükselir alışveriş oranları ve alım güçleri artar. Tamamen bu ekonomik politikalara bağlı zaten. Kredi kartlarıyla alışveriş yapılamıyor. Onun belki taksit sayısı arttırılırsa bizler için çok iyi olacaktır. Biz bölemiyoruz maalesef. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ister istemez durgunluk yaratıyor. Çünkü insanlar 'Acaba yükselecek mi, düşecek mi' diye düşünüyorlar. Ne almak istiyorlar ne bozmak istiyorlar; hani önlerini görmek istiyorlar. Onun için biraz herkes bekliyor işte. Hani elinde olan satmak istemiyor, elinde olmayan da 'Acaba düşer mi?' diye almak istemiyor. Çarşıda gördüğünüz gibi sakin zaten. İnşallah ilerleyen dönemlerde düğünlerin belki artması, turizmin hareketlenmesi ile işlerimiz daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Önceleri çeyrek altın alınırdı. Şu an gram bile alamıyorlar"

İşlerin bu sene çok durgun olduğunu dile getiren kuyumcu Oktay Çakar ise "Geçen seneye nazaran tabii ki her sene, gelecek seneyi aratıyor. İşler bu sene çok durgun. Geçen sene daha iyiydi. Bu sene tamamen gerçekten sezonun hemen hemen başı ve ortası diyebiliriz. Okullar tatil olacak zaten haftaya. O andan itibaren nasıl olur bilmiyoruz. Şu an ne gelen var ne giden. Sakin şekilde duruyoruz. Şu an için insanlar yatırım amaçlı geliyor. Gücü olan alıyor, gücü olmayan da alamıyor. Düğün için daha herhangi bir hareketlenme başlamadı. Piyasada malum, herkesi etkilediği gibi bizi de aynı şekilde etkiliyor. Bayağı bir sakinlik var. Bizim aslında daha önceleri, altın yükseldiği zaman, insanlar daha fazla alım yapardı. Düştüğü zaman da tam tersi olurdu. Şu an için gerçekten hiçbir şekilde piyasa hareketli değil, işlerimiz iyi değil. Önceleri tabii ki çeyrek altın alınırdı. Şu an gram bile alamıyorlar. Yani o şekilde, gram bile şu an gitmiyor. Sakin bir şekilde bekliyoruz. Düğüncülere Allah yardım etsin. Hiçbir şekilde... Bugün bir set takımı almak istese, yüz-yüz elli bin lira. Dediğim gibi, zor bu şekilde. Altın her sene üstüne tabii ki koyuyor fiyat olarak. Bu sene de 6 bin 500 TL bandını bekliyoruz sene sonu. Her yıl ortalama yine yüzde 50-60 fiyatlar artıyor tabii ki. Altın iyi bir yatırım. Gerçekten gücü olan alsın derim sonuçta" diye konuştu.

"Çok sayıda esnaf dükkan kapatacak"

Altın fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten kuyumcu İdris Öndeş, şunları söyledi:

"Şu anda milletin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu herkes zaten biliyor. Alacak gücü yok zaten. Bir de fiyatlar da çok yüksek. Altının düşeceğini tahmin etmiyoruz çünkü hiçbir zaman zaten altının düştüğünü görmedik. Bir ara yükseliyor, ondan sonra biraz düşüyor, sonra tekrar yükseliyor. Onun için düşeceğini tahmin etmiyoruz yani. Eskiden tabii ki maddi durumlar herhalde daha iyiydi. Alım güçleri daha iyiydi. Ama şu anda hem maaş olarak hem emekli olarak onların zaten alacak güçleri yok. Ancak kendilerini geçindirebiliyorlar. O konuda sıkıntılıyız. Yani şu anda biz ticaret yapıyoruz, gerçekten ancak kendi masrafımızı çıkartabiliyoruz. ve böyle giderse de çok sayıda esnaf dükkan kapatacak. Öyle yani, bayağı sıkıntılı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Ne gençler alabiliyor ne de emekliler alabiliyor. Çünkü şu anda kimsenin alacak gücü yok. Yani şu anda altın öyle bir şey değil. Çok ihtiyacı olan bir mesele olur, o da parası varsa bir çeyrek alır, bir gram alır. O da yatırım amaçlı. Ama o da çok zor. Yani o da kendini zor geçindiriyor. Emekli adamın aldığı maaş zaten belli. E bunu nasıl altın alacak? Zaten bir çeyrek 7 bin lira olmuş. Bir gram 4 bin 100 lira olmuş. Onu altın alması için bayağı imkan lazım. Alacağını tahmin etmiyorum. Bu dalgalar bizim işimizi tabii ki etkiliyor. Yapamıyoruz. Bütün esnaf zaten sıkıntıda. Bu işin nereye gideceğini de tam olarak göremiyoruz. Esnaf zaten önünü göremiyor. Mesele orada. Bir de gerçekten de çalışanlar ve emekliler... onların da zaten maaşları belli. Altın fiyatı da belli. Ancak kendini geçindirebilir. Geçindiremiyor zaten. Biliyorsunuz, hani her şey zamlanmış. Sadece altın değil, gıda da zamlanmış, kira da zamlanmış. Yani şu anda Türkiye büyük bir krizde."

Eskiden daha kolay altın alabildiğini, ancak şimdi zorlandığını belirten Okşan Doğanlar, "En son iki yıl önce altın aldım. Ama iki yıl önce bile pahalıydı şimdi hepten pahalı ve uçtu artık. Yatırım falan geçinmeye bakalım da yatırım şurada kalsın. Düğünlerde anca takabiliyoruz artık akrabalarımıza. Bu şekilde ilerlemek çok zor. Hiç iyiye gidilmiyor" dedi.

"Rüyalarda altın alıyoruz"

Kuyumcuların önünden bile geçemediğini dile getiren Metin Bingöl ise "Ne görüyoruz ne de alıyoruz. Altıncının önünden de geçmiyoruz. Allah'a şükür unuttuk. Nereye alacağız altını, 7 bin lira olmuş. Altın alınır mı artık? En son üç ay önce yeğenimin düğünü oldu. Hani mecburiyetten altın aldık. Başka da altıncının önünden geçmiyoruz artık. Geçmek de zor ya bundan sonra. Keşke de hiç kimse geçmese, belki düşer. Yoksa zannetmiyorum düşeceğini. Keşke bu düğünlerden kaldırsalar, bizim için iyi olacaktı ama zor. Çok da borcumuz var, nasıl yapacağız bilmiyoruz. Getirmiş adam sana, takmış, mecburen takacaksın. 'Param var' dersem yalan söylerim ama kısacağız bir yerden, kısacağız yani. Bir emekli maaşımız…Ben en son emekli olduğumda 2 binde aldım. Ondan sonra altın rüyada. Rüyamda alıyorum arada bir. Rüyada. Valla biz rüyamızda göreceğiz altın almayı. Bir alırız işte, gideceğiz. Bitirin de geçerken bakacağız. Bir de bu taraftan ona sonra dönüp, boynumuzu karşı karşıya gideceğiz" dedi.

"Sebze meyve alamıyoruz, altın hiç alamayız"

Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Saadet Öz, "Emekliyiz. 14 bin TL maaş ile altın alınır mı? Altını bırakın da sebze alabiliyor muyuz? 400 TL bir kilo bamya. Altın hiç… Altınlar yok, altın alamayacağız. Karnımızı güzel doyuralım, seviniyoruz. Yatırım nerede? 14 bin maaş düşünün. 14 bin eşim emeklisi var. Beraber geçiniyoruz. Mecbur yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında hiçbir şey. Ne tatilimiz var ne başkamız var. Hiçbir şey. Karın doyurmak o kadar" ifadelerini kullandı.