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İzmir'de Kuvvetli Yağışlar Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı Su Bastı

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İzmir'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları meydana geldi. Esnaf biriken suları tahliye etmeye çalışırken, bazı araçlar da su içinde mahsur kaldı.

İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı.

Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar suda mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar yardıma yetişti

Öte yandan Yeşildere Caddesi'ni sağanak nedeniyle su bastı. Caddeyi basan su trafiği felç ederken, biriken suyun içerisine giren bir araç ve bir motosiklet yolda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına koştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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