Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! 28 Mayıs 2025 hangi kaymakam nereye atandı?
Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 28 Mayıs 2025 hangi kaymakam nereye atandı?
2025 yılı kaymakamlar kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 28 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri
28 MAYIS ÇARŞAMBA 2025 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?
28 Mayıs Pazar Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.
İşte kaymakamlar kararnamesi ve atamalar listesi:
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