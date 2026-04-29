Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, kendisine destek için gelen taraftarları görünce duygusal anlar yaşadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan kalabalık, deneyimli teknik adamı derinden etkiledi.

DUYGULARINA HAKİM OLMAKTA ZORLANDI

Taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Deneyimli teknik adamın duygulandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından da dikkatle takip edildi.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Görevine son verilmesine rağmen Tedesco’ya verilen destek, Fenerbahçe camiasında nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi. Taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla teknik adama moral vermeye çalıştı. Samandıra’daki bu duygusal veda, sarı-lacivertli kulüpte son dönemin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.