Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Kendisine destek için gelen taraftarları gören Domenico Tedesco’nun gözyaşlarını tutmakta zorlandığı anlar veda sürecine damga vurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, kendisine destek için gelen taraftarları görünce duygusal anlar yaşadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan kalabalık, deneyimli teknik adamı derinden etkiledi.

DUYGULARINA HAKİM OLMAKTA ZORLANDI

Taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Deneyimli teknik adamın duygulandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından da dikkatle takip edildi.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Görevine son verilmesine rağmen Tedesco’ya verilen destek, Fenerbahçe camiasında nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi. Taraftarlar, tezahüratlar ve alkışlarla teknik adama moral vermeye çalıştı. Samandıra’daki bu duygusal veda, sarı-lacivertli kulüpte son dönemin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (6)

vedat cici:

her sene hoca değişir başkan seçime gider upk anlamıyorum ismail kartal son anda kaçırdı eziklere sorum şu ya kartal kalsaydı

taze vatandaş:

Neden uğurlamayı mutfakta yapmadılarsa ayıp olmuş adama

Enis Akca:

Aglıcak bişey yok adam gibi oynatsaydı takımı. Takım gol atamıyor

vedat cici:

golcünüz mü var :)

Baba Can:

oğlum sezon sonunu niye beklemediniz ne beceriksiz yönetim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

