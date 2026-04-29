ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olacak her şeyi yapacaktır” sözlerinin yankıları sürerken, ABD basınında dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Haberlere göre Moskova yönetiminin savaşa dahil olabileceği ve İran’a gelişmiş insansız hava araçları göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

  • ABD ile İran arasındaki müzakereler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle kesintiye uğradı.
  • ABD basını, Rusya'nın İran'a istihbarat ve insansız hava araçları sağlayarak savaşa dahil olabileceğini iddia etti.
  • Putin, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Rusya'nın İran'ı destekleyeceğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarım kalmasının ardından uluslararası basında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD basını, Rusya’nın sürece doğrudan dahil olabileceğini öne sürdü.

MÜZAKERELER HÜRMÜZ KRİZİYLE DURDU

ABD ile İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle kesintiye uğradı. ABD’nin bölgedeki ablukasını sürdürmesi üzerine İran’ın masadan kalktığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın petrol altyapısını hedef alabileceklerini ifade etti.

“RUSYA SAVAŞA DAHİL OLABİLİR” İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Moskova yönetiminin İran’a destek vermek üzere harekete geçtiği iddia edildi. Haberde, Rusya’nın İran’a Amerikan savaş gemileri ve askeri personelin konumlarını içeren uydu görüntüleri dahil olmak üzere istihbarat sağladığı öne sürüldü.

İHA DESTEĞİ GÜNDEMDE

Avrupalı yetkililere dayandırılan bilgilere göre Rusya’nın İran’a yalnızca istihbarat değil, aynı zamanda gelişmiş insansız hava araçları göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

PUTİN SİNYALİ VERMİŞTİ 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile St. Petersburg’da bir araya gelen Putin, yaptığı açıklamada "Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olacak her şeyi yapacaktır. İran, halkının birliği ve cesareti sayesinde daha önce İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı koymuştur ve hiçbir koşulda teslim olmayacaktır. İran halkı Amerikan saldırganlığına karşı başarıyla mücadele ettiği tüm dünyaya kanıtlanmıştır. İran her şeye karşı koymuştur ve koymaya devam edecektir" ifadelerine yer vermişti. 

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Gelin baba gelin siz de gelin. Dingonun ahırı ya burası gelin Ortadoğu'ya savaşalım hep beraber

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

