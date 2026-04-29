Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

Rusya'nın Tuapse kentinde Ukrayna’nın İHA saldırısıyla vurulan petrol rafinerisinde çıkan yangın sürerken, felaketin boyutu yeni görüntülerle ortaya çıktı. Yolcu uçağından kaydedilen görüntülerde yükselen dumanlar çekerken, bölgede artan benzen seviyesi nedeniyle halk uyarıldı, onlarca hanenin elektriksiz kaldığı ve hasarın büyük olduğu bildirildi.

  • Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrası Rusya'nın Tuapse şehrindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı.
  • Yangın nedeniyle havada artan benzen seviyeleri nedeniyle halka dışarı çıkmama, pencere kapalı tutma ve maske kullanma uyarısı yapıldı.
  • Saldırıda altyapı hasar gördü, yaklaşık 130 hanede elektrik kesintisi var.

Rusya'nın Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırısı sonrası çıkan yangın devam ederken, yangını çıkardığı  dumanlar bir yolcu uçağından görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, tesisten yükselen yoğun duman ve alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüldü.

İHA SALDIRISI SONRASI YANGIN ÇIKTI 

Saldırının ardından Karadeniz kıyısındaki stratejik rafineride yangın çıkarken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının boyutu ve etkisi, havadan çekilen görüntülerle daha net ortaya kondu.

BENZEN ALARMI: HALK UYARILDI 

Bölgedeki yetkililer, havada artan benzen seviyelerine dikkat çekerek halkı uyardı. Sakinlere dışarıda geçirilen süreyi sınırlamaları, pencereleri kapalı tutmaları, ıslak temizlik yapmaları ve gerekirse maske kullanmaları tavsiye edildi. Ayrıca göz ve boğazın yıkanması gibi önlemler de önerildi.

Saldırının ardından bölgede altyapı da zarar gördü. Yaklaşık 130 hanenin halen elektriksiz olduğu belirtilirken, yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

RESTORASYON İÇİN İTFAİYEDNE ONAY BEKLENİYOR 

Uzman ekiplerin, hasar gören alanlarda onarım çalışmalarına başlayabilmesi için itfaiye ekiplerinden güvenlik onayı beklediği öğrenildi. Yetkililer, bölgede yapılacak çok sayıda iş olduğunu ve sürecin zaman alacağını ifade ediyor.

STRATEJİK TESİS HEDEFTE 

Rosneft’e ait olan ve Rusya’nın önemli enerji tesislerinden biri sayılan rafineri, son dönemde sık sık İHA saldırılarının hedefi oluyor. Daha önceki saldırılarda da Karadeniz’e petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Elif Yeşil
