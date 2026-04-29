TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de farklı şirketlere ait otoparklarda muhafaza edilen yüzlerce araç dron ile havadan görüntülendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçların kayyum denetiminde olduğu, tamamı için resmi tespitlerin yapıldığı ve herhangi bir usulsüz durumun bulunmadığı belirtildi.

  • TMSF, Büyükçekmece'deki iki ayrı otoparkta bulunan 834 araca el koydu.
  • Araçların trafikten çekilme nedeni, motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve zorunlu trafik sigortası maliyetlerinden kaçınmak olarak açıklandı.
  • TMSF, araçların değer tespiti için ilgili mahkemelere başvurduğunu ve her araç için resmi tutanak düzenlendiğini bildirdi.

Büyükçekmece'de iki ayrı otopark alanında bulunan ve çeşitli marka ile modellerden oluşan araçların havadan çekilen görüntülerinde, uzun süredir park halinde bekletilen çok sayıda minibüs, otobüs ve kamyon dikkat çekti. Alanların çitlerle çevrili olduğu ve güvenlik önlemleriyle korunduğu görüldü.

ARAÇLAR TMSF'NİN KONTROLÜNDE

TMSF tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülere konu araçların tamamının Fon denetiminde olduğu vurgulanarak, "Araçlar, TMSF heyeti kontrolü ve denetimi altında muhafaza edilmektedir. Bilirkişi incelemesi yaptırılarak araçlar üzerinde detaylı teknik incelemeler yapılmış ve her bir araç için resmi tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan yer tespit tutanakları konkordato süreci kapsamında ilgili mahkemeye sunulmuştur" denildi.

İKİ AYRI OTOPARKTA 834 ARAÇ VAR

Açıklamada ayrıca, muhtelif şirketlere ait iki ayrı otoparkta toplam 834 aracın bulunduğu belirtilerek, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından güvenlik hizmeti alınmaya başlandığı ifade edildi.

Araçların uzun süre park halinde bulunmasına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, "2025 yılı sonunda otoparkta muhafaza edilen araçlarla ilgili motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve zorunlu trafik sigortası maliyetlerinden kaçınmak amacıyla trafikten çekme işlemi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TMSF, kayyımlık ve konkordato süreci kapsamında araçların değer tespitlerinin yapılması için ilgili mahkemelere başvuruların gerçekleştirildiğini de duyurdu.

Açıklamanın devamında, kamuoyunda yer alan iddialara da değinilerek, "Netice itibarıyla vaziyet altına alınmamış araç bulunmamaktadır. Araçların üzerindeki amblemler daha önce hizmet verilip, ihale süresi sona eren kuruluşlara aittir" denildi. Havadan görüntülenen otopark alanlarında yer alan araçların düzenli şekilde park edildiği ve güvenlik önlemleri altında tutulduğu gözlemlendi. 

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDragoz:

yargılanması başlamamış adamın üzerine bile kayıtlı olmayan tv şirketini paldır küldür satıyosunuz da araçları neden açık arazide çürütüyosunuz

Haber Yorumlarıvedat cici:

satılacaksa ihale usulü sat vatandaş faydalansın yok arazi tut güvenlikciler işe al devlete daha fazla yük

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Davaları bitmeden satılamaz, ancak davası bitmiş olanlar satılır

Haber Yorumlarızebil animation:

çürümeye bırakılmış yediemin gibi

Haber YorumlarıMengele:

Araclar cürümeden satisi yapilamaz mülk sahibi borcunu ödeme imkani bekleme zamani vardir yani borc en az 15 yil icinde ödemesi beklenir 25 sene sonra satisa cikacaktir halkimiza duyurulur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

