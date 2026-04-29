TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de iki ayrı otopark alanında bulunan ve çeşitli marka ile modellerden oluşan araçların havadan çekilen görüntülerinde, uzun süredir park halinde bekletilen çok sayıda minibüs, otobüs ve kamyon dikkat çekti. Alanların çitlerle çevrili olduğu ve güvenlik önlemleriyle korunduğu görüldü.

ARAÇLAR TMSF'NİN KONTROLÜNDE

TMSF tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülere konu araçların tamamının Fon denetiminde olduğu vurgulanarak, "Araçlar, TMSF heyeti kontrolü ve denetimi altında muhafaza edilmektedir. Bilirkişi incelemesi yaptırılarak araçlar üzerinde detaylı teknik incelemeler yapılmış ve her bir araç için resmi tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan yer tespit tutanakları konkordato süreci kapsamında ilgili mahkemeye sunulmuştur" denildi.

İKİ AYRI OTOPARKTA 834 ARAÇ VAR

Açıklamada ayrıca, muhtelif şirketlere ait iki ayrı otoparkta toplam 834 aracın bulunduğu belirtilerek, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren TMSF'nin kayyım olarak atanmasının ardından güvenlik hizmeti alınmaya başlandığı ifade edildi.

Araçların uzun süre park halinde bulunmasına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, "2025 yılı sonunda otoparkta muhafaza edilen araçlarla ilgili motorlu taşıtlar vergisi, muayene ve zorunlu trafik sigortası maliyetlerinden kaçınmak amacıyla trafikten çekme işlemi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TMSF, kayyımlık ve konkordato süreci kapsamında araçların değer tespitlerinin yapılması için ilgili mahkemelere başvuruların gerçekleştirildiğini de duyurdu.

Açıklamanın devamında, kamuoyunda yer alan iddialara da değinilerek, "Netice itibarıyla vaziyet altına alınmamış araç bulunmamaktadır. Araçların üzerindeki amblemler daha önce hizmet verilip, ihale süresi sona eren kuruluşlara aittir" denildi. Havadan görüntülenen otopark alanlarında yer alan araçların düzenli şekilde park edildiği ve güvenlik önlemleri altında tutulduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı