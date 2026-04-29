Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

ABD'nin ablukası ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, Çanakkale Boğazı'nda Barbados bayraklı ham petrol tankeri 'Zephyr Prosper' arıza yapınca sürüklendi. Tanker, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

  • Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri, makine gücü yetersizliği nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda sürüklendi.
  • Kıyı Emniyeti'ne ait üç römorkör müdahale ederek tankeri Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirledi.
  • Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kurtarma operasyonu nedeniyle saat 09.45'te çift yönlü kapatıldı, ardından tek yönlü açıldı ve saat 15.30'da tamamen normale döndü.

HAM PETROL TANKERİ SÜRÜKLENDİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi.

BOĞAZDAKİ TRAFİK SAATLERCE DURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki gemi trafiği açıldı.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
