Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiye tutarını açıkladı. Işıkhan, “Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE TUTARI DEĞİŞMEDİ

Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenmişti. Kurban Bayramı için de aynı tutarın geçerli olacağı belirtildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Önceki yıllarda olduğu gibi ödemelerin bayramdan birkaç gün önce yapılması bekleniyor. Bu kapsamda 2026 yılı için emekli ikramiyelerinin 20-25 Mayıs tarihleri arasında, tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılması öngörülüyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesinden; SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye alabilecek.

EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN KRİTİK TARİH

Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi de netleşti. Emeklilik başvurusunun 30 Nisan mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar dilekçe vermeyenler, bu yılki bayram ikramiyesinden faydalanamayacak.