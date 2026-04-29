Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde Başkan Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine dair soruşturma derinleşirken, saldırgan Cole Allen’ın hazırlık sürecine ışık tutan çarpıcı kanıt fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasından sızan en dikkat çekici kanıt, saldırgan Cole Allen’ın eylemden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğrafı oldu. Bu kare, ABD kamuoyunda "nasıl engellenemedi?" sorusunu sordu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cole Allen'ın üzerinde, sivillerin günlük hayatta kullanmadığı, operasyonel yelek benzeri bir teçhizat ve bu teçhizata bağlı birden fazla kesici alet/bıçak ile ekipman taşıdığı açıkça görülüyor.

OTELDEKİ SİLAHLI POZ PLANLI SUİKASTİ KANITLIYOR

Saldırıdan hemen önce otel odasında saldırganın kendisi tarafından çekilen fotoğraf olayın anlık bir öfke patlaması değil, soğukkanlılıkla planlanmış bir suikast girişimi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Otel odasında olduğu detaylarla anlaşılan bu fotoğrafta Cole Allen, ayna karşısında çektiği fotoğrafta üzerinde taşıdığı silahlarla oldukça soğukkanlı hatta neşeli görünüyor.

Allen'in bu silahları ABD Başkanının da katılacağı önemli bir yemek öncesi otele nasıl soktuğu ise hala bir muamma.

"HEDEF LİSTESİ" ÇOK KONUŞULDU

Bu görüntülerle birleşen diğer bulgular, olayın vahametini daha da artırıyor. Kaliforniyalı Cole Tomas Allen’ın, Trump yönetimindeki yetkilileri "öncelik sırasına göre" hedef aldığı bir suikast listesi hazırladığı tespit edildi.

Güvenlik kontrol noktasında yaşanan çatışmada, Allen’ın ateşlediği mermin bir Gizli Servis ajanı vurulmuştu, kurşun kurşun geçirmez yeleğe isabet etmiş ve ajan şans eseri yara almadan kurtulmuştu.

O anlarda Trump ve diğer üst düzey yöneticiler salondan apar topar çıkarılmıştı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

"ABD Başkanı'na suikast girişimi" ve "federal görevliye saldırı" gibi suçlardan tutuklanan Cole Allen, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Paylaşılan bu kanıt fotoğrafları ise, savcılığın "planlı eylem" iddiasını en güçlü şekilde destekleyen deliller olarak dosyaya girdi.