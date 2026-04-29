Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin soruşturma derinleşirken, saldırgan Cole Allen’ın hazırlık sürecine dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı. Saldırganın silah ve bıçakları üzerinde taşıdığı görüldü.

  • Cole Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Trump'a suikast girişiminde bulundu.
  • Allen, eylemden önce otel odasında operasyonel yelek ve kesici aletlerle fotoğraf çekti.
  • Allen, Trump yönetimindeki yetkilileri hedef alan bir suikast listesi hazırladı.

Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde Başkan Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine dair soruşturma derinleşirken, saldırgan Cole Allen’ın hazırlık sürecine ışık tutan çarpıcı kanıt fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasından sızan en dikkat çekici kanıt, saldırgan Cole Allen’ın eylemden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğrafı oldu. Bu kare, ABD kamuoyunda "nasıl engellenemedi?" sorusunu sordu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cole Allen'ın üzerinde, sivillerin günlük hayatta kullanmadığı, operasyonel yelek benzeri bir teçhizat ve bu teçhizata bağlı birden fazla kesici alet/bıçak ile ekipman taşıdığı açıkça görülüyor.

OTELDEKİ SİLAHLI POZ PLANLI SUİKASTİ KANITLIYOR 

Saldırıdan hemen önce otel odasında saldırganın kendisi tarafından çekilen fotoğraf olayın anlık bir öfke patlaması değil, soğukkanlılıkla planlanmış bir suikast girişimi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Otel odasında olduğu detaylarla anlaşılan bu fotoğrafta Cole Allen, ayna karşısında çektiği fotoğrafta üzerinde taşıdığı silahlarla oldukça soğukkanlı hatta neşeli görünüyor.

Allen'in bu silahları ABD Başkanının da katılacağı önemli bir yemek öncesi otele nasıl soktuğu ise hala bir muamma.    

"HEDEF LİSTESİ" ÇOK KONUŞULDU  

Bu görüntülerle birleşen diğer bulgular, olayın vahametini daha da artırıyor. Kaliforniyalı Cole Tomas Allen’ın, Trump yönetimindeki yetkilileri "öncelik sırasına göre" hedef aldığı bir suikast listesi hazırladığı tespit edildi.

Güvenlik kontrol noktasında yaşanan çatışmada, Allen’ın ateşlediği mermin bir Gizli Servis ajanı vurulmuştu, kurşun kurşun geçirmez yeleğe isabet etmiş ve ajan şans eseri yara almadan kurtulmuştu. 

O anlarda  Trump ve diğer üst düzey yöneticiler salondan apar topar çıkarılmıştı. 

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR 

"ABD Başkanı'na suikast girişimi" ve "federal görevliye saldırı" gibi suçlardan tutuklanan Cole Allen, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 

Paylaşılan bu kanıt fotoğrafları ise, savcılığın "planlı eylem" iddiasını en güçlü şekilde destekleyen deliller olarak dosyaya girdi.

Elif Yeşil
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaş geliyor! Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

İşte Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı