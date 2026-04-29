İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir Bornova'da freni patlayan tır 6 araca çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

TIR, ARAÇLARI BİÇTİ

Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

