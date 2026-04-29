Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

Kağıthane’de parkta gençleri uyaran polis memuru, çıkan tartışmada darbedildi. Kaçan şüphelilerin peşinden açılan uyarı ateşinde, kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan berberin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polise saldıran 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

  • Kağıthane'de polis memuru H.Ç., parkta küfürlü konuşup sigara içen gençleri uyarınca 3 şüpheli tarafından darbedildi.
  • Polisin kaçan şüphelilere uyarı ateşi açması sonucu kaldırımdaki berber Hakan B. (48) göğsünden vurularak ağır yaralandı.
  • Şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane'de, okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençlere polis memuru H.Ç. uyarıda bulundu. Çıkan tartışmada gençler burnuna vurdukları polis memurunu darbetti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. (48) ağır yaralandı. Hakan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana gelen olayda okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti.

KURŞUNLAR PARKTAKİ BERBERE İSABET ETTİ

Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Bu nasıl uyarı ateşiymiş kaldırımdaki adam vuruluyor, park halindeki araçlara isabet ediyor ve siz buna uyarı ateşi diyorsunuz öylemi...

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

akp ülkenin içinden geçti

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

mermi sekebilir. bilmediğin konularda yourm yapmamlısın

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul da aşırı nüfus fazlalığı olduğundan stressiz gün yaşanmayacak duruma gelmiştir. Olayların kavgaların azalması için Emniyetin alması gereken tedbir, öfke kontrolü yaşayıp kalabalıkta insanlara zarar veren, olay yapan, kesici patlayıcı silah kullanan madde bağımlısı olan tedaviyi kabul etmeyenler İstanbul'dan sınır dışı edilmesi gerekmektedir.

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

uyarı ateşi havaya yapılır ama ülke teksas kimin kime gücü yeterse

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor