Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü; olay kamerada

KAYSERİ'de bir anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tabela, gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine düştü. Öğretmen tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, olay kameraya yansıdı.

Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'ndeki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda meydana geldi. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tabela, gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmen, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı