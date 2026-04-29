Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla onuruna verilen devlet yemeğinde bu kez diplomatik temaslarla değil, kameralara yansıyan ilginç bir anla gündeme geldi.

EL ELE TUTUŞMA ANI GÜNDEM OLDU

Tören sırasında kaydedilen görüntülerde, Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın elini tutmak için ısrarcı bir tavır sergilediği, Melania Trump’ın ise ilk etapta mesafeli durarak elini vermediği görüldü.

Ancak durum böyleyken bile Trump çifti çevredekilere "renk" vermemek için uğraştı.

Melania gülümsemeye devam ederken, Trump'ın daha gergin olduğu ise gözlerden kaçmadı

"GERİLİMLİ" VE "TUHAF"

Görüntülerde Trump’ın el ele tutuşmak için birkaç kez girişimde bulunduğu, Melania Trump’ın ise elini geri çektiği anlar saniye saniye kaydedildi. Trump’ın parmağıyla müdahale ederek teması sağlamaya çalıştığı anlar, izleyenler tarafından “gerilimli” ve “tuhaf” olarak yorumlandı.

YERLERİNE GİDİŞ ANINDA EL ELE TUTUŞTULAR

Başkan Trump en sonunda amacına ulaştı ve protokol gereği yerlerine oturmaları gerektiği işaret edildiğinde Melania'nın elini tutmayı başardı. İkili masalarına doğru el ele yürüdü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar Melania Trump’ın yüz ifadesi ve mesafeli tavrına dikkat çekti. Pek çok yorumda, görüntüler “zoraki bir yakınlık” ve “soğukluk” göstergesi olarak değerlendirildi.

DİPLOMATİK GÜNDEMİN ÖNÜNE GEÇTİ

Beyaz Saray’daki resmi davetin önüne geçen bu anlar, Trump çiftinin ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. “Elini bırakıyor, o tekrar tutuyor” şeklinde paylaşılan görüntüler, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Melania Trump ile Donald Trump arasındaki en bilinen benzer olay, Mayıs 2017’de İsrail ziyareti sırasında yaşanmıştı. O görüntülerde Donald Trump, yürürken Melania Trump’ın elini tutmak istemiş, ancak Melania Trump kameralar önünde eşinin elini itmişti. Bu an dünya basınında geniş yer bulmuş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Bu olay, Melania Trump’ın kamuoyu önünde “mesafeli duruşu”nun en çok tartışıldığı anlardan biri olarak kayıtlara geçmişti.