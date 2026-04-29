Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler amca çocuğu olan 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan iki çocuk, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.