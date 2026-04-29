İmajını yenileyen Edis, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi

Ünlü şarkıcı Edis, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, yeni tarzını takipçileriyle paylaşarak büyük yankı uyandırdı.

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Edis, gönderisine “Nolur alışın ben çok sevdim” notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar değişimi cesur ve yenilikçi bulurken, bazıları ise eski tarzını daha çok beğendiklerini dile getirdi.

Edis’in yeni imajına en dikkat çeken tepki ise annesi Sevil Görgülü’den geldi. Oğlunun paylaşımına “Sakınn” yorumunu yapan Görgülü, sosyal medyada esprili yorumların odağı oldu.

Anne-oğul arasındaki bu diyalog, takipçileri güldürdü.

Edis’in sarı saçlı yeni tarzı, birçok kullanıcı tarafından Justin Timberlake’e benzetildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, benzerlik yorumlarını da beraberinde getirdi.