ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

Güney Carolina’dan ABD Senatosu adayı Mark Lynch, Ayasofya üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Skandal ifadeler kullanan Lynch, Ayasofya’nın yeniden kiliseye dönüştürülmemesi halinde Türkiye’ye yönelik tüm ithalatın yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi hazırlayacağını duyurdu. Açıklamasında, 2020’deki statü değişikliğini “Hristiyan tarihine karşı bir haksızlık” olarak nitelendiren Lynch, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı da eleştirirken, Kongre’de dini liderlerle birlikte kamuoyu baskısı oluşturma

Mark Lynch, Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tartışma yarattı. Güney Carolina’dan ABD Senatosu için aday olan Lynch, Ayasofya üzerinden Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

“AYASOFYA EN BÜYÜK HAKSIZLIKLARDAN BİRİ”

Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın 2020 yılında camiye dönüştürülmesini “Hristiyan tarihinin en büyük haksızlıklarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı da bu süreçte sessiz kalmakla eleştirdi.

Lynch, "Lindsey Graham’ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya’nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler’i tehdit etmedi veya Türkiye’ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE'YE İTHALAT YASAĞI TEHDİDİ

Seçilmesi halinde “Ayasofya’yı Kiliseye İade Et Yasası” adıyla bir tasarı sunacağını belirten Lynch, Türkiye’nin Ayasofya’yı Rum Ortodoks Kilisesi’ne iade etmemesi durumunda, yıllık 17,5 milyar doları aşan Türkiye ithalatının tamamen yasaklanmasını talep edeceğini söyledi.

KONGRE'DE DİNİ LİDERLERE BASKI PLANI 

Lynch ayrıca, söz konusu yasa teklifini sunacağı gün Ortodoks, Katolik ve Protestan din adamlarını ABD Kongresi’ne davet ederek kamuoyu oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Lynch’in açıklamaları, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım çağrıları ve dini temelli değerlendirmeleri nedeniyle tepki çekti. 

Elif Yeşil
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

Yol çalışmasından gelen haberle, 15 yıllık dosya yeniden açılabilir
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı