Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş yeni atama kararıyla İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bayrak değişimi yaşandı.

NEVŞEHİR VALİSİ, YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine çekilirken; bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Kararname kapsamında Nevşehir Valiliği’ne ise Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök getirildi.

Atama kararları sadece genel müdürlükle sınırlı kalmadı, Ankara ve Aydın dahil olmak üzere birçok ilin valisi değişti. Ankara Valiliği’ne Yakup Canbolat atandı. Bu kapsamlı rotasyonla birlikte güvenlik bürokrasisinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com
