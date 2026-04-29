Haberler

Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu Haber Videosunu İzle
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sel nedeniyle ekili tarım alanları sular altında kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, araçlar mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yer yer sele yol açan yağış nedeniyle Eski Kabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar su altında kaldı, bölgede ulaşım güçlükle sağlandı.

"SELDE 1 KİŞİ KAYBOLDU" İDDİASI

İtfaiye ve iş makinelerinin sevk edildiği mahallede sel sularından etkilenen bir otomobilin yakınlarındaki bir bahçede mahsur kalan bir kişi iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı. Bölgede yağışın zaman zaman etkisini azaltıp tekrar şiddetlendiği belirtildi.

Öte yandan selde kaybolduğu öne sürülen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

