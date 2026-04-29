Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Batı Afrika ülkesi Mali'de 25 Nisan'da Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grupların devlet güçlerine başlattığı saldırılar şiddetlendi. Mali ordusu da karşı saldırıya geçerken, bölgeden gelen çatışma görüntüleri "yeni savaş" endişelerini artırdı.

  • Mali'nin kuzeyinde 25 Nisan'da başlayan çatışmalarda ayrılıkçı gruplar Kidal şehrini ele geçirdi.
  • Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Kati'deki evine düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını kaybetti.
  • Mali ordusu, Koulikoro bölgesinde düzenlediği hava operasyonunda 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Mali'nin kuzeyinde 25 Nisan'da başlayan çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, ayrılıkçı gruplar ve silahlı örgütler stratejik öneme sahip Kidal şehrini ele geçirdi. Başkent Bamako ve çevresindeki askeri üslere düzenlenen koordineli saldırılarda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler, ülkede kontrolün zayıfladığını ve güvenlik krizinin derinleştiğini ortaya koyuyor.

MALİ ORDUSU KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Mali ordusu kaybettiği bölgeleri geri almak için geniş çaplı bir karşı operasyon başlatırken, sivil halk güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor. Rus paralı askerlerinin desteğine rağmen saldırıların başkent yakınlarına kadar uzanması, uluslararası kamuoyunda "topyekûn bir iç savaş" endişesini artırdı. Hükümet sükunet çağrısı yapsa da stratejik noktaların el değiştirmesi bölgedeki tansiyonu zirvede tutmaya devam ediyor.

MALİ'DEKİ EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları Leven Ergün:

2.DÜNYA SAVAŞINDAN YETERLİ DERS ÇIKARILMADIĞI BELLİ OLUYOR

Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı belli gibi

İşte Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

İmzayı atıp kurban vekaletini verdi