Küresel Sumud Filosu'ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı. İsrail savaş gemileri tarafından Yunanistan açıklarında abluka altına alınan 11 gemiyle irtibatın tamamen kesildiği bildirilirken, gemideki aktivistlerin can yeleklerini giyerek bekleyişe geçtiği anlar kameralara yansıdı. Filo yetkilileri, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini savunarak dünya kamuoyuna acil çağrıda bulundu.

  • Küresel Sumud Filosu'na ait 11 gemiyle Akdeniz'in uluslararası sularında İsrail Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesi sonrası iletişim kesildi.
  • Aktivistler, İsrail savaş gemilerinin yaklaşmasını beklerken can yelekleri giydi ve radar ekranlarını takip etti.
  • İsrail Ordu Radyosu, Gazze'ye yardım filosu teknelerine İsrail kıyılarından uzakta el konulduğunu duyurdu.

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'in uluslararası sularında İsrail Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Yunanistan açıklarında gerçekleşen operasyonda, yardım gemilerinin etrafı savaş gemileriyle sarıldı.

11 GEMİYLE İRTİBAT KESİLDİ 

Küresel Sumud Filosu sözcülüğünden yapılan acil açıklamada, uluslararası sularda seyreden 11 gemiyle iletişimin tamamen koptuğu bildirildi. Gemilerde bulunan aktivistler, sinyaller kesilmeden hemen önce yaptıkları son paylaşımlarda, İsrail donanmasının yasa dışı müdahalesinin başladığını ve gemilerin abluka altına alındığını doğruladı.

İSPANYOL AKTİVİSTTEN AÇIKLAMA: BAZI TEKNELER DURDURULDU

Filodaki aktivistlerden İspanyol mi Hoa Lee, bazı teknelerin durdurulduğunu ifade ederek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİ İLE BEKLEYİŞTE

Olay anına ilişkin sızan görüntülerde, gemideki aktivistlerin soğukkanlılıklarını korumaya çalıştığı ancak durumun ciddiyetine karşı hazırlık yaptıkları görülüyor.

Görüntülerde, zifiri karanlıkta geminin güvertesinde turuncu can yeleklerini giyen aktivistlerin, radar ekranlarını takip ederek İsrail savaş gemilerinin yaklaşmasını beklediği anlar yer alıyor.

Gemiden çekilen videoda, ufuk çizgisinde İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin ışıkları ve yaklaştıkları anlar net bir şekilde seçiliyor.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Aktivistler, müdahalenin herhangi bir kara sularında değil, tamamen uluslararası sularda gerçekleştiğini vurgulayarak İsrail’in deniz hukukunu açıkça ihlal ettiğini belirtti. 

İSRAİL BASININDAN MÜDAHALE İDDİASI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Elif Yeşil
Haberler.com
