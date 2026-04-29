Haberler

Ali Babacan’dan televizyonlara sert eleştiri: Toplumu çürüten yayınlar bilinçli

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, televizyon ekranlarındaki yozlaşmaya dikkat çekerek dizi ve gündüz kuşağı programlarını hedef aldı. Toplumsal değerlerin medya aracılığıyla erozyona uğratıldığını savunan Babacan, ekranlardaki içeriklerin aile yapısına ve kültürel dokuya aykırı olduğunu belirterek yayın politikalarına çok sert tepki gösterdi.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarını ve dizileri toplumsal değerlere aykırı bularak sert bir dille eleştirdi.
  • Babacan, mevcut yayın politikasının bilinçli bir 'algı operasyonu' olduğunu ve topluma 'suç halkta' mesajı verildiğini öne sürdü.
  • Babacan, nadir görülen olumsuz olayların medyada genel bir durummuş gibi yansıtılmasının dürüst olmadığını savundu.

"KÜLTÜRÜMÜZE TAMAMEN AYKIRI"

Konuşmasında dizilerde ve gündüz kuşağı programlarında işlenen temalara dikkat çeken Babacan, şunları söyledi:

"Bu yayınlar bizim kültürümüze tamamen aykırı. Her türlü çarpık ilişkinin reklamını yapan, suç örgütlerini ve mafyayı normalleştiren bu kanallar, bizzat iktidarın kontrolündeki mecralardır. En ahlaksız yayınları yapan, toplumu çürüten konuları sürekli işleyenler maalesef yine bu kanallar."

"REYTİNG DEĞİL, BİLİNÇALTI OPERASYONU"

Yaşanan durumun sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını belirten Babacan, bu yayınların halkın bilinçaltına "toplum bozuldu" mesajını yerleştirmek için kullanıldığını savundu. 

Babacan, "Bütün bu yapımlar toplumsal bilinçaltına şunu işliyor: 'Aslında toplum bozuldu, suç halkta; ülkeyi yönetenlerin bir suçu yok.' İnsanlarımıza 'suç bizde' dedirtmek istiyorlar. Hayır, suç halkımızda değil; bu yanlışlığı televizyonlardan sürekli pompalayanlardadır," dedi.

"100 AİLEDE BİR OLANI HER EVDE VARMIŞ GİBİ SUNUYORLAR"

Toplumsal yozlaşmanın medya eliyle büyütüldüğünü savunan Babacan, nadir görülen olumsuz olayların genel bir durummuş gibi yansıtılmasının dürüst bir yaklaşım olmadığını vurgulayarak konuşmasını noktaladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

