İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda İsrail sınırına 100 metre mesafede gerçekleştireceği gerçek mermili tatbikat, İsrail tarafında büyük endişe yarattı. Her ne kadar iki ülke arasında koordine edilse de sınırdaki siviller ve siyasetçiler durumu tehdit olarak görüyor. Bazı İsrailliler gelişmeleri 7 Ekim saldırısı öncesine benzetirken, muhalif isimler Mısır’ın askeri hareketliliğinin barış anlaşmasını zedelediğini savunuyor.

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda, İsrail sınırına yalnızca 100 metre mesafede gerçekleştirmeyi planladığı gerçek mermili tatbikat, İsrail tarafında hem sivilleri hem de güvenlik çevrelerini alarma geçirdi. Tatbikatın, iki ülke arasındaki 1979 barış anlaşması kapsamında İsrail ile koordine edildiği belirtilse de sınır hattına yakın bölgelerde yaşayanlar durumdan rahatsızlık duyuyor.

İsrail medyası, bazı vatandaşların söz konusu askeri hareketliliği, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’de düzenlediği ve binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırı öncesindeki gelişmelere benzettiğini aktardı.

SİYASİ KANATTAN SERT TEPKİ

Sınır hattına yakın bölgede yapılacak topçu atışları ve bombardıman planı, İsrailli siyasetçilerin de tepkisini çekti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud partisinden milletvekili Amit Halevi, Mısır ordusunun faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi.

Halevi, tatbikatların yerleşim yerlerine bu kadar yakın yapılmasına karşı çıkarak, durumu daha geniş ve endişe verici bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Mısır’ın barış anlaşmasını sistematik şekilde ihlal ettiğini öne süren Halevi, Sina’da kurulan askeri altyapının ve artan hareketliliğin İsrail için tehdit oluşturduğunu savundu.

“7 EKİM ÖNCESİNİ HATIRLATIYOR”

Sınır hattındaki Bnei Netzarim kasabasında yaşayan bir İsrailli, gelişmeleri “7 Ekim öncesini ürkütücü şekilde hatırlatıyor” sözleriyle değerlendirdi. Bölge sakini, gerçek mermilerle yapılan tatbikatın kaçakçılık ya da olası saldırılar için örtü oluşturabileceğini belirterek, bu kadar yakın mesafede askeri faaliyetlere izin verilmesini sorguladı.

Mısır tarafı ise tatbikatın rutin askeri eğitim kapsamında gerçekleştirildiğini belirtirken, gelişmeler iki ülke arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar