Haberler

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, TİHEK Başkanı olarak atanan Vasip Şahin'in yerine Ankara Valisi olarak atandı. Canpolat 2023'ten bu yana Aydın Valiliği görevini sürdürüyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TİHEK Başkanlığına getirilen Ankara Valisi Vasip Şahin'in yerine Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı.

ŞAHİN TİHEK BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ 

Resmi Gazete'de yayınlanan atamam kararlarına göre 2018 yılından bu yana Ankara Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin,   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına getirildi. 

CANPOLAT ANKARA VALİSİ OLDU   

Şahin'den boşalan Ankara Valiliği görevine gelen isim de belli oldu. 

10 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın Valiliği'ni yürüten Yakup Canpolat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ankara Valisi olarak atandı.

YAKUP CANPOLAT KİMDİR? 

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Canpolat 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri, Kâhta kaymakamlıkları, Yozgat Vali Yardımcılığı, Söğüt kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Hakkâri valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya valisi oldu.  2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile Bursa valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Aydın valiliğini sürdürüyordu. 

Turan Yiğittekin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

oyuncak gibi onu al buraya ver bunu al oraya ver

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

