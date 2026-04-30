Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TİHEK Başkanlığına getirilen Ankara Valisi Vasip Şahin'in yerine Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı.

ŞAHİN TİHEK BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayınlanan atamam kararlarına göre 2018 yılından bu yana Ankara Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına getirildi.

CANPOLAT ANKARA VALİSİ OLDU

Şahin'den boşalan Ankara Valiliği görevine gelen isim de belli oldu.

10 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın Valiliği'ni yürüten Yakup Canpolat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ankara Valisi olarak atandı.

YAKUP CANPOLAT KİMDİR?

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Canpolat 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri, Kâhta kaymakamlıkları, Yozgat Vali Yardımcılığı, Söğüt kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Hakkâri valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya valisi oldu. 2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile Bursa valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Aydın valiliğini sürdürüyordu.