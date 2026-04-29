Ahırdan kaçan danalar oto tamirciyi bastı, o anlar kamerada

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan danalar oto tamirciye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Elmadağ ilçesinde bir oto tamircide meydana geldi. Kurbanlık danalar bulundukları ahırdan kaçtı. Ahırdan kaçan danalar bir oto tamirciye girdi. Oto tamirciye koşarak giren danalar içeride bulunan çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

