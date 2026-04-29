TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
Annesini bulmak için televizyon programına katılan 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük, TikTok’ta canlı yayınlara hediye gönderebilmek uğruna önce tarlasını sattığını, ardından borçları nedeniyle evini de elden çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı. Genç adamın anlattıkları hem stüdyodaki hem de ekran başındaki seyircileri büyük şaşkınlığa uğrattı
- 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük, TikTok'ta canlı yayınlara hediye göndermek için jeton satın alarak kontrolü kaybetti.
- Düdük, TikTok harcamaları nedeniyle önce tarlasını sattı, ardından evi icralık oldu ve yakın bir akrabasına satmak zorunda kaldı.
- Kadir Cem Düdük, annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük’ün anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi. Annesini bulmak için programa başvuran genç, TikTok’ta yayınlara hediye gönderebilmek uğruna yaşadığı maddi kayıpları ilk kez anlattı.
ANNESİNİ ARAMAK İÇİN BAŞVURDU, ANLATTIKLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Programa katılan Kadir Cem Düdük, hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan’ı bulmak için yardım istediğini belirtti. Babasıyla annesinin ayrılmasının ardından annesinin izini kaybettiklerini ifade eden genç, asıl dikkat çeken detayın ise yaşadığı ekonomik süreç olduğunu söyledi.
“GÖSTERİŞ İÇİN YAPTIM, SONRADAN ANLADIM"
Düdük, TikTok’ta canlı yayınlara hediye göndermek için sistemde kullanılan “jetonları” satın aldığını ve bu süreçte kontrolü kaybettiğini anlattı. Yayınlarda hesap seviyesini yükseltmek amacıyla harcama yaptığını belirten genç, bunun bir süre sonra alışkanlığa dönüştüğünü ifade etti.
ÖNCE TARLASINI SONRA EVİNİ SATTI
Yaptığı harcamaların giderek arttığını söyleyen Düdük, bu süreçte önce tarlasını sattığını, ardından borçları nedeniyle evinin icralık olduğunu açıkladı. Evin kendi üzerine kayıtlı olması nedeniyle satışın gerçekleştiğini belirten genç, evi de yakın bir akrabasına satmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Program sunucusu Müge Anlı ve stüdyodakiler, Düdük’ün anlattıkları karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, TikTok yayınları ve dijital harcamalarla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.