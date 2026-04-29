İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesindeki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

TIR, 10 ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen ve aralarında bir görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.

1POLİSİMİZ ŞEHİT, 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde tır sürücüsü ile 1 kişi hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Serkan Hızlı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan 1'i ağır polis memuru toplam 5 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.