İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

İYİ Parti'den CHP'ye geçen, rozetini de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı Arif Kocabıyık'ın geçmişte bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri tartışma konusu oldu.

  • Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katıldı ve rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.
  • Kocabıyık'ın geçmişte bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve tartışmalara yol açtı.
  • Arif Kocabıyık, YouTube kanalı İlave TV ile tanınan, eski güvenlik görevlisi ve 2023'te İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmuş bir içerik üreticisidir.

İYİ Parti’den ayrılan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle CHP’ye katıldı. Rozeti bizzat Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Kocabıyık’ın bu hamlesi dikkat çekti.

EĞLENCE MEKANINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Ancak katılımın hemen ardından Kocabıyık’ın geçmişte bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tartışmaların fitili ateşlendi.

Söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ve siyasi çevreleri ikiye böldü. Bir kesim bu durumu "siyasi ciddiyete aykırı" bularak eleştirirken, diğer bir kesim ise görüntülerin özel hayat kapsamında olduğunu savunarak paylaşımları "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Tartışmalar sürerken, CHP kanadından konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 Antalya doğumlu, özellikle YouTube üzerinden yayın yapan İlave TV kanalıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi ve sokak röportajcısıdır. Eski bir güvenlik görevlisi olan Kocabıyık, 2018 yılında kurduğu kanalıyla siyasi gündem ve seçim odaklı röportajlar yaparak geniş kitlelere ulaşmış, 2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adayı olmuştur. Kocabıyık, kariyeri boyunca farklı zamanlarda defalarca gözaltına alınıp defalarca tutuklanmıştır.

