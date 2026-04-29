Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden kullandığı ifadeler yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı bir paylaşımda "kripto kılıç artığı" ifadesini kullanan Kırıkkanat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Söz konusu ifadenin toplumsal barışı zedeleyici ve aşağılayıcı mahiyette olduğu değerlendirilirken, savcılık "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması üzerinde duruyor.
"KRİPTO KILIÇ ARTIĞI" İFADESİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmaya konu olan olay, Kırıkkanat’ın 25 Nisan tarihinde X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla başladı. Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki bir gönderiyi alıntılayarak, "Kripto kılıç artığı" ifadesini kullanmıştı. Bu ifade, kısa sürede sosyal medyada tartışmalara neden olurken Başsavcılık tarafından takibe alındı.
BAŞSAVILIKTAN RE'SEN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık, Kırıkkanat’ın kendi hesabından yeniden yayımladığı bu ifadenin hukuki sınırları aştığına hükmederek dosya açtı.
TCK 216: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, "Kripto kılıç artığı" nitelendirmesinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Kırıkkanat hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını oluşturabileceği şüphesiyle yasal süreç resmen başlatılmış oldu.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."