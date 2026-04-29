Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Mine G. Kırıkkanat’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım, yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkanat’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle re’sen soruşturma başlattı.

"KRİPTO KILIÇ ARTIĞI" İFADESİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmaya konu olan olay, Kırıkkanat’ın 25 Nisan tarihinde X platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla başladı. Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki bir gönderiyi alıntılayarak, "Kripto kılıç artığı" ifadesini kullanmıştı. Bu ifade, kısa sürede sosyal medyada tartışmalara neden olurken Başsavcılık tarafından takibe alındı.

BAŞSAVILIKTAN RE'SEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık, Kırıkkanat’ın kendi hesabından yeniden yayımladığı bu ifadenin hukuki sınırları aştığına hükmederek dosya açtı.

TCK 216: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, "Kripto kılıç artığı" nitelendirmesinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Kırıkkanat hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını oluşturabileceği şüphesiyle yasal süreç resmen başlatılmış oldu.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."