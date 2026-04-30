Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına yapılan atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, TİHEK Başkanlığı görevine Ankara Valisi Vasip Şahin seçildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TİHEK BAŞKANLIĞI'NA

Yayımlanan 2026/122 sayılı atama kararına göre; 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince, görev süresi dolan veya boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Ankara Valisi Vasip Şahin bu göreve getirildi.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Kariyeri boyunca Düzce, Malatya ve İstanbul Valiliği gibi kritik görevlerde bulunan Vasip Şahin, 2018 yılından bu yana Ankara Valisi olarak görev yapmaktaydı. Şahin, yeni görevlendirme ile Türkiye'de insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi amacıyla faaliyet gösteren TİHEK’in başkanlık koltuğuna oturacak.