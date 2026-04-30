Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına Ankara Valisi Vasip Şahin getirildi. 30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamaya göre Şahin, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere bu göreve seçildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına yapılan atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, TİHEK Başkanlığı görevine Ankara Valisi Vasip Şahin seçildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TİHEK BAŞKANLIĞI'NA 

Yayımlanan 2026/122 sayılı atama kararına göre; 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince, görev süresi dolan veya boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Ankara Valisi Vasip Şahin bu göreve getirildi.

VASİP ŞAHİN KİMDİR? 

Kariyeri boyunca Düzce, Malatya ve İstanbul Valiliği gibi kritik görevlerde bulunan Vasip Şahin, 2018 yılından bu yana Ankara Valisi olarak görev yapmaktaydı. Şahin, yeni görevlendirme ile Türkiye'de insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi amacıyla faaliyet gösteren TİHEK’in başkanlık koltuğuna oturacak.

Turan Yiğittekin
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Kahramanoğulları:

gece yarısı atamalarını çok seviyorum.

Haber YorumlarıDüşünür:

Gelsin çift maaş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaş geliyor! Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı