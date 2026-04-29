Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Fed’in faiz kararının açıklanacağı kritik günde piyasalar Powell’ın vereceği mesajlara odaklanırken, Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını 117 doların üzerine taşıyıp altını son haftaların en düşük seviyelerine çekti. Uzmanlar, bu süreçte hem merkez bankalarının temkinli adımlarının hem de bölgeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak yatırımcıları mevcut pozisyonlarını korumaya çağırdı.

  • Fed faiz kararı ve Powell'ın TSİ 21.00'deki konuşması piyasalar için kritik.
  • Ons altın %1,75 düşüşle 4.515 doların altına geriledi; gram altın 6.545 liraya indi.
  • Petrol fiyatları 117,48 doların üzerine çıktı.

Küresel piyasalar, bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlendi. Kararın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar hem dünya borsaları hem de Türkiye piyasaları açısından belirleyici olacak.

FAİZLERİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Fed’in faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl kritik detayların Powell’ın vereceği mesajlarda saklı olduğu ifade ediliyor. Powell, TSİ 21.00’de başkan olarak son kez konuşmasını gerçekleştirecek.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da yarın saat 15.15’te faiz kararını açıklaması, ardından saat 18.15’te Başkan Christine Lagarde’ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Küresel piyasalar yalnızca faiz kararlarına değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki gerilime de odaklanmış durumda. İran merkezli gelişmeler ve bölgedeki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu süreçte petrol fiyatları yükselişini sürdürerek 117,48 doların üzerine çıkarken, altın tarafında ise sert düşüş dikkat çekti. Ons altın yüzde 1,75 gerileyerek 4.515 doların altına indi ve 31 Mart’tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Gram altın ise 6.545 liraya kadar geriledi.

YATIRIMCIYA “SATMAYIN” UYARISI

Piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans analistleri mevcut konjonktürde yeni hamlelerin riskli olabileceğini belirterek yatırımcılara mevcut pozisyonlarını koruma çağrısı yaptı. Analistler, iç piyasada alınan koruyucu tedbirlere dikkat çekerek yurt dışında yaşayan vatandaşların varlıklarını düşük vergilerle Türkiye’ye getirmesinin piyasalara destek sağlayabileceğini ifade etti.

“HABER AKIŞI BELİRLEYİCİ OLACAK”

Merkez bankalarının savaş nedeniyle daha temkinli bir politika izlediğini vurgulayan uzmanlar, özellikle petrol fiyatlarındaki artışın birçok sektöre olumsuz yansımalarının yakından takip edildiğini söyledi. 

Piyasaların yönünde yalnızca faiz kararlarının değil, bölgeden gelecek haber akışının da kritik rol oynayacağını belirten uzmanlar, yatırımcıların önümüzdeki süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Powel gider ayak faizi arttırma olasılığı çok yüksek olan pozisyondaö enflasyonla 0.5 puan yükselebilir. Tabi yıllık. Bizdeki gibi dakikalık değil. O zaman seyreyleyin Trump'ın çıldırmasını. Powel kovulurken işi yapar. Ki zaten tapmasıda lazım. O zaman Bitcoin 45 bin. Altın 4200-4300 normal seviyesine gelir. Bekleyip görelim.

Haber YorumlarıKadir:

altın yaptı yapacağını 1-2 yıl uzak durmak gerek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

Küfürlü konuşan gençleri ikaz eden polisi darbettiler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler

Küfürlü konuşan gençleri ikaz eden polisi darbettiler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize