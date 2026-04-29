Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Fed’in faiz kararının açıklanacağı kritik günde piyasalar Powell’ın vereceği mesajlara odaklanırken, Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını 117 doların üzerine taşıyıp altını son haftaların en düşük seviyelerine çekti. Uzmanlar, bu süreçte hem merkez bankalarının temkinli adımlarının hem de bölgeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak yatırımcıları mevcut pozisyonlarını korumaya çağırdı.
Küresel piyasalar, bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kilitlendi. Kararın yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar hem dünya borsaları hem de Türkiye piyasaları açısından belirleyici olacak.
FAİZLERİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Fed’in faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, asıl kritik detayların Powell’ın vereceği mesajlarda saklı olduğu ifade ediliyor. Powell, TSİ 21.00’de başkan olarak son kez konuşmasını gerçekleştirecek.
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da yarın saat 15.15’te faiz kararını açıklaması, ardından saat 18.15’te Başkan Christine Lagarde’ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI
Küresel piyasalar yalnızca faiz kararlarına değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki gerilime de odaklanmış durumda. İran merkezli gelişmeler ve bölgedeki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu süreçte petrol fiyatları yükselişini sürdürerek 117,48 doların üzerine çıkarken, altın tarafında ise sert düşüş dikkat çekti. Ons altın yüzde 1,75 gerileyerek 4.515 doların altına indi ve 31 Mart’tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Gram altın ise 6.545 liraya kadar geriledi.
YATIRIMCIYA “SATMAYIN” UYARISI
Piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans analistleri mevcut konjonktürde yeni hamlelerin riskli olabileceğini belirterek yatırımcılara mevcut pozisyonlarını koruma çağrısı yaptı. Analistler, iç piyasada alınan koruyucu tedbirlere dikkat çekerek yurt dışında yaşayan vatandaşların varlıklarını düşük vergilerle Türkiye’ye getirmesinin piyasalara destek sağlayabileceğini ifade etti.
“HABER AKIŞI BELİRLEYİCİ OLACAK”
Merkez bankalarının savaş nedeniyle daha temkinli bir politika izlediğini vurgulayan uzmanlar, özellikle petrol fiyatlarındaki artışın birçok sektöre olumsuz yansımalarının yakından takip edildiğini söyledi.
Piyasaların yönünde yalnızca faiz kararlarının değil, bölgeden gelecek haber akışının da kritik rol oynayacağını belirten uzmanlar, yatırımcıların önümüzdeki süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.