Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

İran'a yönelik operasyonlar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan ABD donanmasında görevli denizcileri, yemeklerinin fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta sadece dört dilim kuşbaşı et ve makarna olduğu görüldü. Bir başka fotoğrafta ise 2 tane haşlanmış yumurta ve biraz püre olması dikkat çekti.

Orta Doğu’da İran’a yönelik operasyonlar kapsamında görev yapan ABD donanma gemilerinden gelen yemek fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Bölgede yüksek stres altında görev yapan denizcilerin paylaştığı karelerde, porsiyonların yetersizliği ve çeşit azlığı dikkat çekti.

ÇOCUKLAR BİLE O YEMEKLE DOYMAZ

Özellikle sadece dört dilim et ile makarnadan oluşan tabaklar ve birkaç haşlanmış yumurta içeren öğünler, personelin beslenme koşulları hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

Lojistik zorluklar ve uzun süreli görevler nedeniyle taze gıda stoklarının tükenmiş olabileceği belirtilirken, personelin bu görselleri moral bozukluğunun bir dışa vurumu olarak paylaştığı ifade ediliyor. ABD Donanması'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları operasyonel bölgelerdeki askerlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bi durun beyaz saraydan artarsa size de gelir. Adamlar dünyayı yemin doymamış siz yemeğinizi kıtmetiki bilmiyorsunuz.

Haber YorumlarıAydın Doğan:

İsminde saray olan hiçbir kurumun halka faydası yoktur. Adliye sarayı dahil...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

