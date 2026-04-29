Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

Orta Doğu’da İran’a yönelik operasyonlar kapsamında görev yapan ABD donanma gemilerinden gelen yemek fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Bölgede yüksek stres altında görev yapan denizcilerin paylaştığı karelerde, porsiyonların yetersizliği ve çeşit azlığı dikkat çekti.

ÇOCUKLAR BİLE O YEMEKLE DOYMAZ

Özellikle sadece dört dilim et ile makarnadan oluşan tabaklar ve birkaç haşlanmış yumurta içeren öğünler, personelin beslenme koşulları hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

Lojistik zorluklar ve uzun süreli görevler nedeniyle taze gıda stoklarının tükenmiş olabileceği belirtilirken, personelin bu görselleri moral bozukluğunun bir dışa vurumu olarak paylaştığı ifade ediliyor. ABD Donanması'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları operasyonel bölgelerdeki askerlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.

