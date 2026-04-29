Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki

Türkiye Barolar Birliği, avukat Hatice Kocaefe’nin Bursa’nın Gürsu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın münferit bir cinayet olmadığını vurguladı. Birlik, yaşananları ülkede giderek artan şiddet ortamının, hukuka olan güvenin zayıflamasının ve avukatlık mesleğine yönelik sistematik itibarsızlaştırmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.

  • Avukat Hatice Kocaefe, Bursa'nın Gürsu ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Türkiye Barolar Birliği, saldırının münferit olmadığını ve avukatlık mesleğinin sistematik şekilde hedef alındığını açıkladı.
  • Barolar Birliği, TBMM ve Adalet Bakanlığı'na avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için bütüncül ve caydırıcı politikalar çağrısı yaptı.

Türkiye Barolar Birliği, avukat Hatice Kocaefe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan cinayetin ülkede artan şiddet ortamı ve avukatlık mesleğine yönelik itibarsızlaştırmanın bir sonucu olduğu vurgulandı.

“AVUKATLAR SİSTEMATİK ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR"

Birlik, Kocaefe’nin 28 Nisan’da Bursa’nın Gürsu ilçesinde uğradığı saldırının münferit olmadığını belirterek, avukatlık mesleğinin uzun süredir sistematik biçimde hedef alındığını ifade etti. Açıklamada, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilerek uyuşmazlıkların tarafı haline getirildiği ve bunun şiddeti körüklediği kaydedildi.

“BU YAKLAŞIM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ZEDELİYOR"

Barolar Birliği, savunmaya yönelik saldırıların yalnızca avukatları değil, yurttaşların hak arama özgürlüğünü de hedef aldığını belirtti. Yargısal faaliyete yönelik bu tür saldırılara karşı etkili yaptırımların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiği vurgulandı.

TBMM VE ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI 

Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı’na daha önce sunulan öneriler hatırlatılarak, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için bütüncül ve caydırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Barolar Birliği, saldırının faili ya da faillerinin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Kocaefe’ye rahmet, yaralılara acil şifa ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Tarafsız vatandaş:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun hayatının baharında bir evladımız bir hiç uğruna öldü konuyu bilmiyoruz ama ne olursa olsun en büyük cezayı almaları ümidi ile hak yerini bulur inşallah…

