Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

Maltepe’de bir kişi, sokakta tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Olay saat 12.40 sıralarında Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

KADINI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

İddiaya göre saldırgan, yanındaki kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Direnen kadının saçını çeken şüpheli, yumruk atarak kadını darbetti. Aldığı darbeler sonrası ağlayan kadın, bir süre sonra kendisini savunarak karşılık verdi.

MÜDAHALE EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Olay sırasında yoldan geçen bir motokurye müdahale etmek istedi ancak kısa süre sonra bölgeden ayrıldı. Kadınla yürümeye devam eden saldırgan, kendisini görüntüleyenlere bağırdı.

UYARAN KİŞİYE SALDIRDI

Saldırgan, kendisini uyaran bir kişiye de saldırdı. Araya girenlerle tartışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı