Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Maltepe’de bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında yumruklayarak darbetti. Kadını zorla götürmeye çalışan saldırgan, çevredekilerin müdahalesine de tepki gösterdi. Kendisini uyaran bir kişiye saldıran şüpheli, araya girenlerle tartıştı.
Maltepe’de bir kişi, sokakta tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Olay saat 12.40 sıralarında Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi.
KADINI ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI
İddiaya göre saldırgan, yanındaki kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Direnen kadının saçını çeken şüpheli, yumruk atarak kadını darbetti. Aldığı darbeler sonrası ağlayan kadın, bir süre sonra kendisini savunarak karşılık verdi.
MÜDAHALE EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Olay sırasında yoldan geçen bir motokurye müdahale etmek istedi ancak kısa süre sonra bölgeden ayrıldı. Kadınla yürümeye devam eden saldırgan, kendisini görüntüleyenlere bağırdı.
UYARAN KİŞİYE SALDIRDI
Saldırgan, kendisini uyaran bir kişiye de saldırdı. Araya girenlerle tartışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.