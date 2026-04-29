Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü 90 dakikayı aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir kara operasyonunun "tamamen kabul edilemez ve tehlikeli" olduğunu vurguladı. Liderlerin ayrıca Ukrayna'da ateşkes ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE TEHLİKELİ"

Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov'un aktardığı bilgilere göre Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik muhtemel bir kara operasyonu planı hakkında kırmızı çizgilerini çizdi. Putin, böylesi bir adımın "tamamen kabul edilemez ve tehlikeli" olduğunun altını çizerek, bölgedeki dengelerin geri dönülemez bir şekilde bozulacağı uyarısında bulundu. Görüşmede İran’ın nükleer programına dair çözüm önerilerini sunan Putin, Trump’ın İran ateşkesini uzatma kararını ise desteklediklerini ifade etti.

9 MAYIS'TA UKRAYNA İÇİN ATEŞKES ÖNERİSİ

Görüşmenin bir diğer önemli ayağını ise Ukrayna krizi oluşturdu. Putin, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs tarihinde Ukrayna’da bir ateşkes ilan edilmesini teklif etti.

Kremlin kaynakları, Trump’ın bu öneriye olumlu tepki verdiğini ve Ukrayna çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmaya varılmasının yakın olduğuna inandığını belirtti. Putin ayrıca, Ukrayna yönetiminin "terör yöntemlerine başvurduğu" yönündeki şikayetlerini de mevkidaşına iletti.

SUİKAST GİRİŞİMİNİ KINADI

Oldukça samimi ve iş odaklı bir atmosferde geçtiği belirtilen 1,5 saatlik görüşmede, insani ve diplomatik jestler de ön plandaydı. Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini resmen kınadığını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

"UKRAYNA İLE İRAN SAVAŞLARINI BİTİŞ SÜRESİ AYNI OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rus mevkidaşının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini belirtti.

"Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey" diyen Trump, "Putin'e Ukrayna'da ateşkes önerdim, Ukrayna ve İran savaşlarının bitiş süresi aynı olacak. Putin İran konusunda yardımcı olmak istiyor. Ama ben ona sen yardım etmeden önce senin senin savaşını bitirmek istiyorum dedim" ifadeleri ile görüşmenin değerlendirmesini yaptı.