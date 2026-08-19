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Adıyaman İndere'de Deprem Konutlarıyla Yeni Şehir

Adıyaman İndere'de Deprem Konutlarıyla Yeni Şehir
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6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın İndere bölgesinde 16 bin 467 konut ve 355 iş yeri inşa edildi. Depremzedeler, yaklaşık bir yıldır yeni evlerinde yaşamlarından memnun. Bölge, sosyal donatı alanları ve kamu binalarıyla adeta yeni bir şehir haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da başlatılan konut seferberliği kapsamında İndere bölgesinde yapılan evlerle yeni bir şehir oluşturuldu.

Adıyaman'ın İndere Bölgesinde deprem sonrası 16 bin 467 konut ve 355 iş yeri inşa edildi. Kamu kurumlarına ait binalar ve sosyal donatı alanlarının da tamamlanmasıyla bölgede adeta yeni bir şehir kuruldu.

Depremzedeler, kısa sürede tamamlanarak teslim edilen konutlarda yaklaşık 1 yıldır yaşamlarını sürdürüyor. Yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, konutların sağlamlığından ve yaşam alanlarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Evlerinden memnun olduklarını dile getiren Erdal Özkaynar, "6 Şubat depremlerinden sonra devletimiz sağ olsun, hızla bir çalışmaya girişti ve bu gördüğünüz konutları meydana getirdi. Devletimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel konutlar inşa ettiler. Yaşadığımız yüzyılın felaketinden sonra bu kadar kısa sürede ikametlerimizi, konutlarımızı yapıp teslim etmesi halk olarak bizleri gerçekten gururlandırdı ve sevindirdi. Şu an yaklaşık bir yıla yakındır oturuyoruz ve çok memnunuz" dedi.

Ayten Özkaynar ise "Depremde yakınlarımızı kaybettik. Üzücü bir olaydı. Ondan sonra evlerimize yerleştik, memnunuz. Ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Çok sağlam, kendimizi güvende hissediyoruz burada. Devletimizden Allah razı olsun, Allah zeval vermesin" diye konuştu.

Depremin yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İndere'de yalnızca konutlar değil, sosyal donatı alanları ve kamu hizmet binaları da vatandaşların kullanımına sunuldu. Bölge, yeni yerleşim alanlarıyla Adıyaman'ın yeniden imarında önemli merkezlerden biri haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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