Kahramanmaraş'ta Çerezlik Ay Çekirdeğinde Rekolte 10 Bin Ton Bekleniyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi ve Narlı bölgelerinde yetiştirilen çerezlik ay çekirdeğinde bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor. Yağışların bol geçmesiyle verim ve kalitenin yükseldiği üründe, üreticiler hasattan memnun.

Kahramanmaraş'ta ekimi yapılan ay çekirdeğinde hasat dönemi başladı. Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinin genelinde önemli bir üretim alanına sahip olan ürün, kent tarımında katkı sağlıyor. Bölgede hasadına başlanan yağlık ve çerezlik çekirdekte yaklaşık 7 ila 10 bin ton arasında rekolte bekleniyor.

"Rekolte son derece iyi"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta birçok ürün yetiştiğinin altını çizerek, "Son yıllarda yaşanan kuraklıkla beraber ayçiçeği de ürün yelpazemize eklenen alternatif ürünlerden biri oldu. Çok fazla su istememesi ve girdi maliyetlerinin biraz daha düşük olması nedeniyle üreticimiz tarafından tercih ediliyor. Tahmini olarak 20-25 bin dönüm civarında bir ekim sahamız var. Ortalama verim 350-400 kilogram seviyesinde seyrediyor. Randıman ve kalite iyi, rekolte de son derece iyi. İlk gelen hasat verilerine göre çerezlik ay çekirdeğinde 7 bin ile 10 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

"Çerezlik ay çekirdeği yaklaşık 75 liradan alıcı buluyor"

Hasattan memnun olduklarını ifade eden üretici Ali Orak ise, "Bu yıl yağışların bol olması ve barajımızdaki suyun yeterli olması ürünlerimizde verimi gayet iyi yaptı. Ürünlerimiz kaliteli çıktı. Her sene ay çekirdeklerimizin başlarını keserek hasat ederdik. Bu sene doğrudan biçimle hasat yapıyoruz. Hem verimde artış oluyor hem de ürünümüz daha kaliteli çıkıyor. Ürünümüzü sererek yaklaşık 48 saat içerisinde daha hızlı kurumasını sağlıyoruz. Çerezlik ay çekirdeğinin İç Anadolu Bölgesi'ne gönderiliyor. Kaliteli çerezlik ay çekirdeği yaklaşık 75 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat bizim için yeterli değil ama geçen yıllara nazaran bu sene daha iyi. Hem verim hem kalite anlamında güzel bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı