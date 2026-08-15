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Onikişubat'ta orman yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kılavuzlu Mahallesi Davar Damı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su ikmal aracı ile 27 personel ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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