54 Yıllık Usta: Yorgancılık Teknolojiye Yenik Düştü

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 54 yıldır yorgancılık yapan Kerim Kılıç, el emeğiyle üretilen yün yorganların ve sırma işlemeciliğinin teknoloji karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yorgancılık mesleği teknolojiye yenik düşüyor. Kentte geleneksel yorgancılık mesleğini sürdüren 67 yaşındaki Kerim Kılıç, 1972 yılında başladığı mesleğini bugün halen büyük bir özveriyle devam ettiriyor. El emeği ve göz nuruyla hazırlanan yorganların geçmişte özellikle çeyizlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Kılıç, günümüzde ise mesleğe ilginin giderek azaldığını ifade etti.

"Bu mesleğin son demlerindeyiz"

Yaptığı yorganların tamamen el işi olduğunu söyleyen Kılıç, "Şu görmüş olduğunuz yorgan Kahramanmaraş'ta 'sır sırma' dediğimiz uygulama elde yapılmıştır. Bu mesleğin son demlerindeyiz. Benim dahi birkaç senem kaldı. Burada dört tane yorgancı arkadaşız, hepimiz aynı çarşıdayız. Bu mesleği sürdürmek istiyoruz. Eğer zevk ile, isteyerek yapmazsak zaten bu mesleği yapamayız. Bu iş zevk işi, gönül işi. Sağlığımız ne kadar verirse yapacağız. Arkadan eleman yetişmiyor" dedi.

"Yün yazın serin, kışın sıcak tutar"

Yün yorganların sağlık açısından da önemli olduğunu belirten Kılıç, "Yün yazın serin tutar, kışın sıcak tutar ve sağlıklıdır. Vücuttaki elektriği alır. Uzmanların araştırmaları da bunu göstermiştir. Kahramanmaraş'ın yün yorganları da meşhurdur" diye konuştu.

"Eskiden çeyizlerin olmazsa olmazıydı"

Geçmişte yün ve sırıklı yorganların çeyizlerin vazgeçilmezi olduğunu anlatan Kılıç, "Eskiden kızlarımızın çeyizinde muhakkak bir sırıklı yorganımız olurdu. Olmazsa olmazdı. Çeyiz olarak bu yün yorgan ve sırıklı yorgan istenirdi. Her düğünde muhakkak bir tane yorganımız vardı. Şuan bu bitmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

"Sim sırma Osmanlı'ya dayanan bir sanat"

Kılıç, Kahramanmaraş'ın önemli el sanatlarından biri olan sim sırmanın tarihinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirterek, "Sim sırma Osmanlı'ya dayanan bir meslektir. O zamanlar saygı gören bir sanattı" dedi.

"Bir türlü çırak bulamadık"

Mesleğin geleceği açısından en büyük sorunlardan birinin çırak bulamamak olduğunu dile getiren Kılıç, devlet tarafından verilen desteklere rağmen gençlerin mesleğe yönelmediğini söyledi.

Kılıç, "Bir türlü çırak bulamadık. Devletimiz dahi destek verdi. Bana dahi 'aylığını, sigortasını yatıracak vaziyette yetiştirin' dedi. Fakat gelecek kişiler aylık ve sigorta için gelmek istiyor" diye konuştu.

"Bu meslek makineye ve teknolojiye maalesef yenik düştü"

Teknolojinin geleneksel yorgancılığı olumsuz etkilediğini belirten Kılıç, "Bu meslek makineye ve teknolojiye maalesef yenik düştü. El emeği, göz nuru mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı