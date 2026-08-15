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Maraş Fuarı'nda Filistin Dayanışma Standı Açıldı

Maraş Fuarı'nda Filistin Dayanışma Standı Açıldı
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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Filistin dayanışma standı açıldı. Stantta Filistin temalı ürünler satışa sunulurken, Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz, İsrail'in masum kadın ve çocukları öldürdüğünü vurguladı.

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Filistin dayanışma standı açıldı.

Kahramanmaraş Platformu tarafından açılan stantta yaşanan zulme dikkat çekildi.

Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz, stantta Filistin temalı yağlı boya resimler, magnetler, tişörtler ve çantaların satışa sunulduğunu söyledi.

İsrail'in çok sayıda suça karıştığını belirten Alagöz, masum kadınları ve yemek sırasında bekleyen çocukları dahi öldürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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