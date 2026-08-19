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Göksun'da Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Göksun'da Suya Düşen Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde suya düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Ekipler, Çağlayan bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde suya düştüğü ihbar edilen bir kişi için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Çağlayan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Edinilen bilgilere göre, Göksun ilçesine bağlı Çağlayan bölgesinde bir kişinin suya düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, kişinin suya nasıl düştüğünün belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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